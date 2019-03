Skal du delta på denne leiren må du være tidlig ute

Pluss

Også i år legger 2. klasse på idrettslinja fra Orkdal VGS til rette for aktiviteten for barn første uken av årets sommerferie. Solaleir som det kalles, har vært en suksessleir som har lagt til rette for aktiviteter for hundrevis av barn fra 1. til 5. klasse i Orkdal kommune i flere år.