Svarthammaren har medvind hos NVE

Det var Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som torsdag kveld var arrangør for informasjonsmøtet på Krokstadøra om konsesjonssøknadene for utbyggingen av Svarthammaren vindkraftverk. Til stede var representanter for Norsk Vind Energi AS, Trønder Energi Kraft AS og Njordr AS, som er de tre selskapene som har søkt om konsesjon for å bygge vindkraftverket. Om lag 40-talls innen- og utenbygds tilhørere hadde funnet veien til rådhuset, for å overvære møtet. Blant disse var mads Løkeland fra Norges naturvernforbund, Magne Vågsland fra Trøndelag naturvernforbund og Hogne Hognset fra naturvernforbundet i Aure.