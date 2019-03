— Hva gjør vi nå?

Vi er kommet i et dilemma. Den siste tida har vi sagt fra oss jobber, og vi har sagt nei til å regne anbud på jobber fordi vi skulle starte med brannstasjonen.Jonny Witsø

Pluss

Bolig- og Næringsbygg AS er tildelt hovedentreprisen på bygging av ny brannstasjon i Hemne. Kontrakten er på ca. 36 millioner kroner. Firmaet har leid inn Witsø Maskin AS som underleverandør på gravearbeidene på tomta. For dem er det snakk om en kontrakt til ca. 8 millioner kroner.