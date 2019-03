Det rustes opp til valgkamp

Pluss

Valget nærmer seg, og det med skrekkblandet fryd denne gangen. Nye Heim kommune blir snart en realitet. Vi blir en større kommune, vi blir alle trøndere, og vi blir alle heimværinger eller heimbygg? Skrekken ligger ikke der, det blir bare spennende. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med folk i vår nye kommune, og jeg gleder meg til å bli med på laget. Det har vært mye jobbing både politisk og administrativt i de tre kommunene. Fra 01.01.2020 skal et helt nytt kommunestyre drive vår nye kommune, politisk. Som kommunepolitiker har jeg fått et godt innblikk i hvordan kommune drives de siste fire årene, og det er et ærefullt oppdrag å være med på å ta avgjørelser på vegne av innbyggerne i Hemne.