Krav om jordflytting bør bli standard

Pluss

Dyrkajorda i Norge har vært, og er, under press. I forbindelse med store veiutbygginger har dyrkajord måttet vike. Det samme har skjedd i forbindelse med store næringsetableringer. I politikernes øyne har hensynet til nye arbeidsplasser gjerne veid opp hensynet til dyrkajorda. Det samme har man sett når det gjelder boligutbygging. I vekstkommuner, som for eksempel Skaun, har dyrkajord måttet vike for å gi plass til strømmen av nye innbyggere. Og ikke minst i Trondheim har det de siste årene vært tøffe politiske kamper i saker der omdisponering fra landbruk til bolig har stått på dagsorden. Landbruket har stort sett tapt. Den siste store saken i STs nedslagsfeilt, har vært Norsk kyllings utbygging på Furumoen. Her legges det beslag på rundt hundre dekar kornjord.