Vi må ikke gjøre samme feil med «IS-barna» som vi gjorde med «tyskerungene»

Under siste verdenskrig ble det født mellom 10 000 og 12 000 krigsbarn - eller «tyskerunger» som de ble kalt her i Norge. Disse barna ble født av forhatte mødre, som forelsket seg og fikk barn med tyske soldater under krigen. Disse ungene ble utsatt for en behandling vi ikke er stolte av i dag. De ble i flere tiår etter krigen utsatt for mobbing, forfølgelse og stigmatisering. Dette skjedde uten at disse ungene noen gang hadde gjort noe galt. Faktisk forsvarte enkelte behandlingen av disse ungene med at de var født med et «nazistgen», og dermed ikke fortjente bedre. Det gikk nesten 60 år før norske myndigheter klarte å innrømme at vi hadde gjort disse barna stor urett. I 2003 kom stortinget endelig med ei unnskyldning, og i 2005 fikk mange av disse ungene ei billighetserstatning.