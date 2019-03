Opp på barrikadene....igjen

Pluss

2019 skulle bli et historisk år. Vi hadde endelig et flertall på Stortinget for at kvinner skulle få rett til eggdonasjon ved ufrivillig barnløshet, på lik linje med menns rett til sæddonasjon. Og vi skulle glede oss over at det ikke var sivilstatus, men omsorgsevne som avgjør om en kvinne skulle få hjelp til å bli mor. Enslige kvinner skulle få rett til assistert befruktning. Viktige politiske endringer som ville vist hvilke verdier vårt samfunn var tuftet på.