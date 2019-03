OIF med døra på gløtt til Parkliv

Pluss

Onsdag sendte daglig leder i Orkanger Idrettsforening, Anders Rotstigen Skjøld, ut ei pressemelding hvor det gikk tydelig fram at hovedstyret, med tilslutning fra avdelingene, hadde besluttet å ikke inngå ny kontrakt med Parkliv om utleie av Idrettsparken til sommerens festival. Bakggrunnen var at Parkliv skylder OIF rundt 50 000 kroner i oppgjør for dugnadshjelp i forbindelse med fjorårets arrangement, og beslutninga var fattet etter gjentatte brudd på frister for innbetaling.