Orkla har signert Meldal-spiller

Orkla har ikke vært like aktive på overgangsfronten som de var foran fjorårets sesong. Tidlig i år ble Erik Johnsen resignert fra Ranheim etter låneoppholdet i fjor, men ellers har det vært stille rundt Orkla foran denne sesongen. Men denne uken kan Orkla presentere et helt nytt ansikt i Orkla-drakt. Gard Fjeldvær har trent med Orkla i over to uker nå og denne uken skrev han under for Orkla. Fjeldvær har spilt hele sin seniorkarriere i Meldal og notert seg for 52 scoringer på 112 kamper. I fjor hadde han en strålende sesong med 15 mål på 20 kamper.