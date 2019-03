Dame med guts

Pluss

Å tørre å stå for det man virkelig tror på, er det ikke alle som har ryggrad til. Og spesielt krevende er det å stå oppreist og forsvare det man tror på uten å ha sikret seg solid ryggdekning først. I politikken er det gjerne blitt slik at ingen tør reise et forslag uten å ha sikret flertall i forkant. Derfor opplever mange politikk i dag både kjedelig og forutsigbart. Carl I. Hagen-typene som turte å si hva de tenkte der og da, er så å si blitt borte. Venstre-profil Guri Melby fra Orkdal prøvde seg her om dagen med et forslag om at arbeidsledige pelsdyrbønder kunne satse på cannabis-dyrking til medisinsk bruk som alternativ næringsvei. Med tanke på hvilke enorme bruksmuligheter som hamp/cannabis representerer, var ikke forslaget isolert sett helt på viddene. Faktum er nemlig at en eksportbedrift som Orkel opplever stor suksess om dagen, ved at kompaktorteknologien utviklet på Fannrem blir stadig mer ettertraktet til hampindustrien i USA. Det sier noe om hvor stor denne landbruksindustrien er i ferd med å bli. Og her snakker man ikke om rus eller narkotika, men om medisiner og tekstilproduksjon. Men da Melby ble møtt med rundjuling fra både partikolleger og ikke minst pelsdyrnæringa, så var hun «lurt» av journalister til å si det hun sa.