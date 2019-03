Her er «Åsted Norge»-teamet på Orkanger

Pluss

TV2 har overfor avisa Sør-Trøndelag bekreftet at det skal lages en tv-serie over flere deler om Arnfinn Nesset og Orkdal-saken. ST har fått tilgang til bildemateriale som viser at tidligere Kripos-etterforsker, fosningen Asbjørn Hansen, og programleder i Åsted Norge, Jens Christian Nørve, fordyper seg i skriftlig materiale, på Bårdshaug herregård på Orkanger.