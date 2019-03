Pluss

Det er moro når landsbygda troner på toppen. Det er svært greit når folk som jobber på bygda, blir løftet fram. Det er ekstra stas når bygdefolk og arbeidet som blir utført på bygda, blir omtalt som årsaken til at næringer og folk i byen gjør suksess. Det er ekstra stas når de som opplever heder og vekst i byen, gir æren til samarbeidspartnerne de har på bygda. Alt handler om en lenke av samhandling der by og land er avhengige av hverandre.