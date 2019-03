Forventning og søvnproblemer

Pluss

Våkner altfor tidlig. Som vanlig. Særlig hvis noe litt uvanlig, litt ekstraordinært, skal skje. Denne dagen som ennå ikke har begynt. Ser det på lyset, som nesten ikke er synlig, at det er tidlig. Hører det på lyden som nesten ikke er hørbar, hvor tidlig det er. Kjenner det på kroppen min, som jeg prøver å overtale til å sove litt lenger. Og jeg ligger der, uten å sove, uten å se på klokka. Ved hjelp av disse tre komponentene, lyset, lyden og kroppen min, kan jeg anslå tiden nokså nøyaktig, med en feilmargin på pluss/minus fem minutter. Dette kan vel kalles et slags instinkt. Så ser jeg på klokka, ser at det stemmer. To timer igjen til alarmen går.