— Jeg er forbanna og føler meg dolket i ryggen

Jeg har fått et hundretalls støtteerklæringer. Det var så intenst i perioder at jeg måtte slå av telefonen.Solveig Fosseide

— Nå, når vi har inngått forlik, kan han uttale seg. Det har han ikke gjort i løpet av de over to åra denne saken har pågått. Både ordfører og rådmann har svart «ingen kommentar, dette er en personalsak» når media har tatt kontakt. Hvordan kunne de kalle det en personalsak når de samtidig har hevdet at jeg ikke hadde et ansettelsesforhold i Rindal kommune? Jeg føler meg dolket i ryggen, jeg er forbanna og sint, og føler det som et personangrep at ordføreren går ut med ei slik pressemelding der jeg henges ut og omtales med fullt navn, sier Solveig Fosseide.