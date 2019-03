Braksuksess fører til ekstraforestillinger

Pluss

I helga ble det spilt to forestillinger av Vinsjan på kaia i regi av Utspæll. Tilbakemeldingene etter de to forestillingene som spilles i Orkdal kulturhus, har vært strålende. Søndag kveld besluttet derfor produksjonsselskapet Utspæll å sette opp to ekstraforestillinger av Vinsjan. Disse forestillingene blir 2. og 3. april.