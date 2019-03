Kunsten å beklage

Pluss

Jeg forstår at det faller dem tungt for hjertet å skulle beklage ansettelsen av skolefaglig ansvarlig da de gjentatte ganger har gått så høyt ut og flagget at de ikke har gjort noen feil. Men det er skuffende at de fortsetter å komme med bortforklaringer etter å ha fått en knusende uttalelse fra Sivilombudsmannen (SO) om at de har brutt arbeidsmiljøloven.