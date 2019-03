Må bygge ut for å møte etterspørselen

Pluss

Orkel har vært et eneste stort eventyr helt siden de første trehjulssyklene ble bygd for 70 år siden. Men det har vært mange kapitler på veien. Og spesielt de som er blitt skrevet de siste årene, har avfødt mye optimisme og glede. Kompaktorens inntog på verdensmarkedet har nemlig åpnet nye dører for fannremsbedriften. Ja, med gjennomslaget bedriften har fått i land som Kina, USA og Japan, kan man slå fast at det er store porter som er blitt åpnet.