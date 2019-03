Pluss

Å navigere gjennom et byråkrati for å få ting til å skje, er ofte en ganske strevsom øvelse. Spesielt hvis det er snakk om flere instanser som er involvert, så har ting tendens til å ta litt tid. Det har foreldrene til seks skoleunger på Kjøra i Orkdal fått erfare. I halvannet år har de kjempet for at ungene deres skal få en så trygg og rasjonell reise med bussen til skolen som mulig, og nå er de iferd med å gi opp.