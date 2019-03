Trapper ned etter 60 år med frivillig arbeid

Pluss

Nylig la Orkla FK ut en hyllest av Else-Britt Evjen på sine facebooksider. Etter 20 år i klubben har hun bestemt seg for å trekke seg litt tilbake fra det frivillige arbeidet i klubben. Der har hun sittet i styret, forskjellige utvalg og blant annet hatt ansvaret for holde klubbhuset i Idrettsparken rent og i orden. Selve klubbhuset ligger bare et steinkast unna hennes egen leilighet som ligger like ved idrettsparken.