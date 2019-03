Imponerte stort i junior-NM

Pluss

Mesterskapet fant sted i Drammenshallen, og denne gang var det kun guttene som var kvalifisert til NM. Troppsgymnastikk brer om seg, og under helgens junior-NM i Drammen var hele 400 turnere fra 25 klubber fra hele landet kvalifisert. I dette celebre selskapet klarte altså Orkanger å kvalifisere seg i to forskjellige øvelser, trampett og tumbling for junior menn. Resultatmessig gikk det veldig bra, og det ble til slutt en 7. plass i tumbling og en 9. plass i trampett. I tumbling var guttene kun 0,9 poeng unna bronseplassen, så det var veldig jevnt i toppen.