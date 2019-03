Pluss

Kommunestyret i Orkdal støtter ikke vindkraftplanene på Svarthammaren, til tross for at ei utbygging vil gi Orkland mange millioner i årlig inntekt.

Venstreseier

Det er ingen tvil om at det som skjedde i kommunestyret onsdag, var en sterk seier for Venstre, med Torstein Grønningen i spissen. Og det var en seier for alle som er skeptiske til enda mer vindkraftutbygging i Snillfjord.

For selv om vedtaket i kommunestyret formelt sett er et utsettelsesvedtak, var det et svært tydelig signal om at orkdalspolitikerne ikke er særlig positivt stemt når det gjelder nye vindkraftprosjekter i Snillfjord - selv om ytterligere vindkraftutbygging ville gitt Orkland velkomne millioner hvert år i eiendomsskatt.

Nederlag forrige uke

Forrige onsdag sa flertallet i formannskapet i Orkdal ja til planene for å bygge ut vindkraft på Svarthammaren. Men flertallet var knapt. Et forslag fra Torstein Grønningen (V) om å utsette kommunens høringsuttalelse, falt med fem mot seks stemmer.

Grønningens begrunnelse for å utsette saken, var at NVE vil legge fram forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land den 1. april, og at man burde avvente denne før man uttalte seg om ny vindkraftutbygging i Snillfjord.

Bang snudde

I og med at Grønningen ble nedstemt i formannskapet, var det forventet at det samme ville skje i kommunestyret, men da Oddbjørn Bang bekjentgjorde at han hadde endret mening, ble saken plutselig vidåpen igjen.

Ordføreren startet innlegget sitt med å si at han hadde oppfattet det som om det var enighet i Snillfjord om å si ja til vindpark på Svarthammaren.

- Dette bildet er blitt mer nyansert, sa Bang og viste til at han hadde blitt gjort kjent med at det var motstand mot planene blant snillfjordingene.

- Jeg har kommet til at jeg vil støtte Venstres forslag til høringsuttalelse. Dette er såpass kontroversielt, og vi bør derfor avvente, sa Bang som mente at havvind er en bedre løsning for miljøet.

- På grensen til utidig

Det er ikke ofte at Venstre bryter ut av flertallskonstellasjonen de er en del av, men det valgte de å gjøre i denne saken. Det endte med en noe overraskende, men ikke desto mindre seier for partiet som sliter i massiv motvind på landsbasis.

Det var en svært tydelig Torstein Grønningen som entret talerstolen for å legge fram sitt syn.

- I disse dager bygges Geitfjellet vindpark ut. Det lages sår i naturen som aldri leges, samtidig som det gir kraft og inntekt til Orkland kommune. Nå skal NVE skynde seg å få inn høringssvar om Svarthammaren samme dag som nasjonal ramme for vindkraft på land legges fram. Det er på grensen til utidig.

Havvind

Grønningen viste til «sikre kilder» i Snillfjord som informerer om at det aldri har vært en så sterk mobilisering i kommunen som i denne saken.

- Dette blir en del av Orkland. Derfor bør vi stå for det vi mener i dag. Unge fra hele landet og verden sier at vi politikere må arbeide mer for miljøet, sa Grønningen og viste til Equinors mange havvindprosjekter i utlandet.

Enormt potensial i havvind

- Det er ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det samme i Norge. Nå bygger vi et framtidsrettet folkehelsesenter og et framtidsrettet kyllingslakteri. Da bør vi ikke velge gårsdagens løsninger på vind.

I grava

Torstein Grønningen fikk massiv støtte i kommunestyret. Blant dem som ga ham sin uforbeholdne støtte, var tidligere ordfører Gunnar H. Lysholm. Han trakk en parallell mellom vindkraft på land og Orkdalslista.

Når Orkland blir en realitet neste år, skal Orkdalslista legges ned til høsten. Lysholm ønsket samme skjebne for vindkraftplanene:

- Jeg ønsker begge deler død og begravet.

Havvind

Ikke uventet fikk Venstre støtte fra SVs Kjell Rønningsbakk. Han stilte spørsmål ved hva Norge skal med krafta fra vindmøllene, all den tid det er overskudd på elektrisk kraft. Han trakk også fram fugledøden som oppstår som følge av vindmøller som har en fart på opp mot 300 kilometer i timen.

Og så tok han opp hvor få norske arbeidsplasser vindmøllene skaper, fordi de i sin helhet lages i utlandet. Ifølge Rønningsbakk er det kun opparbeidelse av infrastrukturen i vindparkene som skaper norske arbeidsplasser. Som en kontrast, trakk han fram Equinors satsing på vindkraft til havs:

- Equinor mener havområdene utenfor kysten vår er godt egnet. Havvind kan bli en viktig industrisatsing i Norge, og det kan skape mange norske arbeidsplasser.

Dagrun Tofte Landrø

Etter at Trude Tevik Gulbrandsen hadde gått på talerstolen og bekjentgjort at også Arbeiderpartiet har endret syn etter formannskapsmøtet, var det Oddvar Kjørens (Ap) tur:

- Endelig får jeg sjansen til å si hva jeg mener om vindmøller. Jeg mener omtrent det samme som Dagrun Tofte Landrø (vindkraftmotstander fra Agdenes, red. anm.). Det drives et råkjør fra utbyggerne før nasjonal strategi for utbygging av vindkraft på land foreligger. Vindturbinene slår ihjel fugler, og de skille ikke på om fuglene er rødlista eller ikke. Dette er en trussel mot naturmangfoldet, og det er en rasering av naturen. Norge er selvforsynt med kraft, og vi eksporterer mer enn vi importerer. Nå er det på tide at vi tar en pause.

Splittet Høyre

Deretter fulgte Marie Richter fra Høyre, som kunne fortelle at hun ville støtte Venstre.

Men det ville ikke hennes partikollega, Joar Syrstadeng. Han uttalte at havvind på sikt kan bli billigere enn landvind, men at det kan ta ti år - ifølge en artikkel i Teknisk ukeblad.

- Dette blir en avveining mellom naturvern på den ene siden og bærekraftig strøm og økonomien i den nye kommunen på den andre. Én plass må vindmøllene stå.

Upopulære avgjørelser

Foruten Syrstadeng var det kun Hanne Haldogard Bjørkli fra Sp som støttet Svarthammaren-planene:

- Vi må velge mellom natur og klima, og det er ikke enkelt. Men dette er ikke så vanskelig. Hva skal vi med natur om klimaet går «åt skogen»? Havvind er langt fram i tid. det finnes mange måter å produsere miljøvennlig strøm på, men vi må også satse på vindkraft. Mange synes strøm fra vindkraft er fint, men ingen vil ha det i egen hage. Noen ganger må vi ta upopulære avgjørelser, og det må vi her, sa Bjørkli.

To fra Sp og én fra Høyre

På tampen av debatten fortalte Berit Westrum Johansen at Småbylista ville gjøre akkurat det samme som i formannskapet, nemlig å støtte Venstres forslag.

Dermed viste avstemninga at kun tre av kommunestyrets medlemmer sa ja til de nye vindkraftplanene i Snillfjord. Mindretallet besto av Hanne Haldogard Bjørkli, Rasmus Skålholt og Joar Syrstadeng.