Kan elektrifisere uten flere nye vindparker i Snillfjord

Prosjektleder Arne Fredrik Lånke for Norsk Vind Energi, som ønsker å bygge en vindpark på Svarthammaren i Snillfjorden skriver torsdag 28. mars i Avisa ST at vindkraftparken er nødvendig for å dekke behovet for elektrisk kraft ved en elektrifisering av vårt samfunn.