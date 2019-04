Politiet slår alarm om sugardating

Det nye som politiet nå ser, er at barn faktisk avtaler sex med voksne

Før helga ble en mann i 40-årene, opprinnelig fra en kommune i STs nedslagsfelt, varetektsfengslet i åtte nye uker, siktet for seksuelle overgrep mot til sammen 21 barn. Politiet opplyser imidlertid at mannen, som er diagnostisert som pedofil, kan ha forgrepet seg mot så mange som 50 barn. De fleste jentene er mellom 13 og 15 år, men politiet har avdekket at mannen har hatt kontakt med også yngre jenter, helt ned i 11-årsalderen.