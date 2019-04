Nok inngrep i urørt norsk natur!

Pluss

Flertallsvedtaket i Orkdal kommunestyre er et godt tegn, som viser at våre folkevalgte nå begynner å se at en slik utbygging kan være problematisk. Men å tro at man får et bedre beslutningsgrunnlag når rammeplanen ligger klar, er en feilslutning, i alle fall når vi ser på naturverdier.