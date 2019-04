Toppidrettsveka i Orkdal er avlyst

Pluss

I fjor var Toppidrettsveka tilbake i Orkdal og Knyken etter tre år uten det gigantiske arrangementet. Nytt for fjorårets arrangement var at Orkdal IL og Orkanger IF gikk sammen for å skape en skikkelig folkefest, både i idrettsparken og i Knyken skisenter. 1000 orkdalselever var i Idrettsparken for å ta imot langrennsheltene og folkefesten fortsatte i Knyken senere på dagen. En slik folkefest blir det ikke noe av i år.