Vindkraftindustri – et valg for framtida

Pluss

Jeg har alltid hørt at lærdom er lett å bære. Nå er jeg i tvil. I fysikken lærte vi om energikilder. Jeg ser fortsatt for meg notatene fra 90-tallet: «Vindkraft – ren, fornybar energi. Aktuelt i framtida». Interessant, syntes jeg. Jeg hadde også biologi; om isotoper, økosystemer, sårbarhet og gjensidig påvirkning. Fascinerende. Ingen satte vindmøller i sammenheng med økosystem for meg og jeg tenkte ikke mer på det. Jeg ble verken ingeniør eller biolog, men derimot førskolelærer. Refleksjon og sammenhenger var en del av pensum uten at jeg umiddelbart koblet de to realfaga.