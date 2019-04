Suksessbrødre avslutter festivalen

Pluss

Brødrene Lars og Ola Bremnes avslutter årets Kristinfestival i Skaun med konsert i Børsa kirke søndag 30. juni. De to brødrene står bak noen av de mest populære låtene som er blitt laget her til lands de siste årene.

Solokarrierer

Og nettopp disse låtene kan vi glede oss til å høre på avslutningskonserten under årets Kristin på Husaby.

Her blir det låter fra begge brødrene sine solokarrierer samt låter de har gjort sammen på flere plateutgivelser. På konserten har de med seg sin faste gitarist Terje Nohr. I tillegg korer Buvik songlag på noen av Ola Bremnes sine låter.

Ola og Lars Bremnes er oppvokst i Svolvær. Mens Ola er bosatt i Kvæfjord i Troms, har Lars flyttet tilbake til Harstad etter å ha bodd flere år sørpå.

Spellemannpris til alle tre

Ola presenterer seg som musiker, forfatter og trubadur. Han er mannen bak sangen «Mi pia. Din gutt» som har ligget lengst på Norsktoppen; i hele 95 uker. Ola Bremnes er omtalt som en stor formidler og stemningsskaper i møtet med publikum.

Han har gitt ut flere soloplater, og er også godt kjent for samarbeidet med søsknene Kari og Lars. I 1992 ga de ut klassikeren «Ord fra en fjord» med sanger som «Folk i husan» og «Grågåsa». Alle tekstene på plata er skrevet av faren deres, Ole H. Bremnes, mens melodiene er laget av Ola Bremnes. I 2000 fikk de tre søsknene Spellemannpris for albumet «Soløye».

«Har du fyr?»

Ola har også jobbet mye med materiale av Petter Dass, blant annet i oppsetninga Vær hilset! som er blitt framført på flere festivaler. Han er ellers mannen bak låtene «Sola», «Rødbrune seil» og ikke minst «Har du fyr» som bandet Hekla Stålstrenga har gjort til varemerket sitt.

Det er mange artister som har gjort Ola Bremnes sine låter til sine egne. Foruten Hekla Stålstrenga, gjelder det blant andre Moddi, Maria Haukås Mittet og Agnete Johnsen.

Ola Bremnes fikk en enda større tilhengerskare etter at NRK i 2015 viste programmet «En fyr fra Bremnes» som nettopp handler om ham.

Flere priser

Bror Lars Bremnes er i samme gate som tekstforfatter, låtskriver og visesanger. Han debuterte som soloartist i 1994 med plata «Sjernesukkertøy», som ble nominert til Spellemann. Han fikk ikke pris for den, men det fikk han derimot for soloalbumet «Hjertekaptein» i 2006 i klassen for viser. I 2009 fikk han også Prøysenprisen sammen med broren Ola.

Ellers satte Lars sitt preg på årets sesong av «Hver gang vi møtes» der han viste seg som en unik tolker av andre sine låter, i tillegg til å være en dyktig gitarist og saksofonist.

Inn- og utland

Noen av Lars Bremnes sine låter er «Fiolinan», «Jon har fått sæ dame» og ikke minst «Å kunne æ skrive». I 2016 ga han ut singelen og videoen «Elias sang» som ble spredt på sosiale medier i inn- og utland med flere hundre tusen visninger. Om låten, som ble oversatt til flere språk, har han sagt at han skrev sangen for å framheve at vi alle er enkeltmennesker, noe som er lett å glemme i alle politiske diskusjoner om håndtering av ulike flyktningkriser.

Lars sin siste og syvende plate er «Himmel nok til alle». Plata som fikk strålende kritikker, er inspirert både av norsk folkemusikk og den samfunnsengasjerte viserocken fra California seint på 1960-tallet. Om tittellåta sier Lars selv at «den er ment som et heiarop til de av oss som føler seg lost imellom der vi er og der vi skulle vært».