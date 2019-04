- Mange er overrasket over at jeg har denne jobben med det handikapet jeg har

Pluss

Vidar Løfshus går inn i sine siste uker som landslagssjef. Tirsdag formiddag var den avtroppende lederen en snartur innom Hell Hotell på Værnes, for å holde et foredrag for en sponsor. Et par timer senere gikk turen tilbake til Oslo for å holde enda et foredrag på ettermiddagen. Kontrakten som landslagssjef går ut i mai, men Løfshus sier han gir seg til påske.