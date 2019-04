– Jeg gamblet i helga, men det gikk ikke så bra

Pluss

Årets langløpssesong har gått over all forventning for snillfjordingen Tore Bjørseth Berdal. Hver eneste sesong de siste seks-syv årene har han hatt som mål å vinne ett løp i Swix ski Classics og denne gangen lykkes han. I det største løpet for sesongen, Vasaloppet, stakk han fra hovedfeltet og kunne gå alene over målstreken til sin første seier noensinne i langløpscupen. Snillfjordingen har levert en rekke gode løp og ligger på en fjerdeplass sammenlagt før sesongens siste løp i Finland. Selv er han storfornøyd med sesongen.