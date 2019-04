Han sto for en av tidenes prestasjoner - nå skal han på sokkel her

Pluss

Rennbyggen Vebjørn Rodal står bak en av de største prestasjonene i norsk idrettshistorie. Under OL i Atlanta i 1996 løp han inn til OL-gull på 800 meter på tiden 1,42,59. Før Rodal løp over målstreken i Atlanta hadde ikke Norge tatt friidrettsgull siden 1956. Tiden er blant de raskeste gjennom tidende på distansen, og den olympiske rekorden hans, sto helt til kenyanske David Rudisha tok verdensrekorden under OL i London i 2012.