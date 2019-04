Løser opp i dataflokene verden over

Pluss

Det sier Jessica Meng, fagkonsulent for selskapet Axdata. På et kontor på ca. 12 kvadratmeter, sitter hun med to store dataskjermer og en laptop foran seg. I disse nyrestaurerte kontorlokalene i andre etasje av Trondheimsveien 6 - bygget som tidligere huset Tekniske tjenester i Hemne kommune - er flere mindre aktører samlet. De har ingenting med hverandre å gjøre, men høster fordeler både ved å benytte en felles infrastruktur og ha et sosialt fellesskap.