— Dette kan bli merkelig

— Både i Orkdal og i Hemne ønsker politikerne å si nei til utbygging på Svarthammaren. Hemne sier et tydelig nei uten forbehold, mens Orkdal mener vi bør vente med å behandle søknadene om konsesjon inntil Nasjonal ramme for utbygging av vindkraft på land er behandlet. Da syns jeg det er merkelig dersom Snillfjords politikere forhaster seg i denne saken og sier ja til konsesjon, sier frontfigur for vindkraftmotstanderne i Snillfjord, Laila Selven.