Fornøyde aksjonister

Pluss

De er godt tilfreds med utfallet av behandlinga i formannskapet, men vet samtidig at høringsuttalelsen fra Hemne kan være mer null verdt enn gull verdt når NVE skal bestemme seg for ja eller nei til Svarthammaren. Og ikke minst er aksjonistene spent på hva Snillfjord – vertskommunen – kommer til å si i kommunestyret 24. april. Hva vil et nei i Hemne bety dersom Snillfjord sier ja?