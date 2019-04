Har kjøpt til en stor eiendom på Grønøra

Pluss

Bedriften driver med liftutleie, dieselfylling og levering av fyringsolje. Den spede begynnelsen var da Jarle Solem i 1970 begynte med utkjøring av fyringsolje for Fina. Etter hvert ble sønnen Stig med i bedriften, og nå opplever han en stadig vekst sammen med sin ansatte Cato Næss. Ja, for de er bare to som driver hele «butikken», noe som er ganske utrolig når man ser alt av bygg og maskiner de har å håndtere på Grønøra. For ikke å snakke om nyinvesteringen, tomta som mer enn dobler arealet deres.