Pluss

Som gammel mann på 88 år, og for lengst avdanka kommunepolitiker i Hemne kommune, ser jeg med undring på det som holder på å skje med Norske fjell. Den planlagte utbygging av vindmøller på våre fjell er etter min mening den største miljøraseringen i moderne tid. Disse møllene vil sees ikke bare i byggekommunen, men også i flere nabokommuner. De vil forringe både jakt- og fiskemuligheter for folk, ikke bare i dag, men for framtidige generasjoner.