Liv Kristel (14) vant U18-klassen

Kampsportmiljøet i IL Nor har fått en voldsom oppblomstring de siste årene. Nå begynner også resultatene å komme for de aktive. I helgen var det Trøndersk mesterskap i judo og der gikk Liv Kristel Nordsteien fra Å i Meldal av med seieren i klassen for 18-åringen, til tross for at hun selv bare er 14 år.