Historisk kamp på denne banen, endte i stortap

Pluss

Søndag ettermiddag hadde Svorkmo sesongens første hjemmekamp. Kampen hadde et litt historisk preg over seg. Aldri før i klubbens historie har laget spilt 4. divisjonsfotball på Svorkmo stadion. Den nye kunstgressbanen på Svorkmo badet i sol for anledningen, men noen stor jubeldag ble det ikke for hjemmelaget.