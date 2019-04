Kraften i å dele følelser

Pluss

Men, vi i Kirkens SOS vet at for mange betyr påsken både ensomhet og uutholdelige timer, mer enn vanlig. Kanskje fordi alle reiser bort, alt stenger og man blir sittende igjen alene, eller fordi det forventes at man mer eller mindre frivillig deltar i utfordrende sosiale settinger. Det er derfor vi er her, også i påsken.