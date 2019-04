Billettprisene er klare, men avventer offentliggjøring

Pluss

Mange lurer på hva det vil koste å benytte seg av folkebadet når det står ferdig. ST forsøkte tidligere i vinter å få oversikt over prisene det nye badelandet i Orkdal kommer til å ha. Den gang var beskjeden at det mest sannsynlig ville bli offentliggjort rundt påsketider. Daglig leder ved folkebadet, Geir Mule, forteller at det har blitt jobbet med prisene, men at de ønsker en godkjenning fra Orkdal kommune før de offentliggjøres.