«Bygdefaderen»

Flere har uttalt at de er blitt inspirert av Selvens skaperkraft

«Uten Sofus Selven ville Selva vært et veikryss folk bare kjørte forbi,» sa Agdenes-ordfører Oddvar Indergård til ST etter at han nettopp hadde mottatt nyheten om at industrigründeren med den store kjærligheten til Selva hadde sovnet stille inn skjærtorsdag, 89 år gammel.