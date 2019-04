De gamle er eldst - og best

Pluss

Thorleif Dahl fra gården Hongslo på Monsetjåren har avlet og trent fram mange gode hester de siste 30 årene. Felles for dem alle er at de har Hongslo til «fornavn», eller rettere sagt oppdretternavn. Den aller beste av dem, Hongslostjerna, ble født i 1996, og tjente over 600 000 kroner.