- Enkelte jenter kan ikke drive med idrett om det er gutter med

Pluss

Før denne håndballsesongen ble det klart at den tidligere tunisiske landslagsspilleren og eliteserieprofilen, Raja Toumi, skulle ta over som trener for både dame- og herrelaget til OIF i håndball. Men det er ikke den eneste oppgaven hun har. Toumi er ansatt i en 100 prosent stilling i OIF, hvor hun også har ansvaret for å jobbe med integrering av innvandrere i klubben. I forbindelse med prosjektet har idrettslaget fått økonomisk støtte fra kommunen.