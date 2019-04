Sa allerede i 2105 at Klett ville bli en flaskehals

Pluss

I februar ble ny E6 mellom Tiller og Melhus åpnet. Dermed ble det endelig slutt på kø i krabbefart mellom Tiller og Melhus i rushtida. Men ikke alle får like mye igjen for pengene de betaler for å kjøre på veien. Reisende som kommer nordfra og skal videre inn på E39 i rushtida, må nemlig forsatt kjøre i kø. Årsaken er at Statens vegvesen droppet å lage et toplanskryss på Klett. For å spare penger ble toplansløsningen erstattet med ei relativt lita rundkjøring. Dermed fylles avkjøringa til E39 fra E6 raskt opp i rushtida, og køa går gjerne langt opp i Storlerbakken, mens øvrig trafikk suser forbi i 100 km/t i det andre kjørefeltet. Til Adresseavisen sier strategidirektør hos Stans vegvesen, Kjetil Strand, at det var Miljøpakkens krav om å spare penger som førte til at et toplanskryss på Klett ble droppet. I realiteten var det trondheimspolitikerne som fattet dette vedtaket, som påvirker innbyggerne i Trondheim minimalt, men innbyggerne i kommuner langs E39-aksen veldig mye.