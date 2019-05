1. mai-appell – gratulerer med dagen!

Pluss

Jeg minnes 1. mai som en stor dag. I min familie har 1. mai vært viktig, og fra jeg var lita fikk jeg inntrykk av at det var vår dag. Det var ikke alle som markerte dagen heller. Derfor var det ekstra viktig å henge opp flagget, og ta fri. Jeg husker at traktorer av og til kjørte på 1. mai, og fraulukta begynte å spre seg utover bygda. Og det var ikke bra, selv om det egentlig var et sikkert – og for meg et fint vårtegn. Etter hvert ble 1. mai en ekstra fridag fra skolen, men da jeg ble litt eldre, forsto jeg hvorfor bestemor mente denne dagen var like viktig som 17. mai.