Mange pakker brant opp

Pluss

Prix-butikken som brant ned på Orkanger natt til 1. mai var også hentested for pakker fra Postnord. Administrerende direktør i Coop Nordvest, Arild Sørlien, sier til ST at kunder må ta kontakt med Postnord for å finne ut om pakker de går og venter på gikk tapt i brannen.