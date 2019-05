Kan tape 50 millioner kroner på brannen

Pluss

Administrerende direktør i Coop Nordvest, Arild Sørlien, opplyser til ST at Coop Prix-butikken på Orkanger som brant ned natt til 1. mai, omsatte for 37 millioner kroner i fjor. Det gir en månedsomsetning på litt i overkant av tre millioner kroner. Planen har hele tida vært at dagens butikk skulle være i drift mens det blir bygd ny butikk på den såkalte Blåsmo-tomta på Orkanger. I og med at butikken nå er nedbrent, vil Coop Nordvest gå glipp av ei omsetning på nærmere 50 millioner kroner. Og det er ifølge Sørlien i beste fall.