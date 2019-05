Takkonstruksjonen har tatt inn vann i 15 år

Jeg blir veldig fortenkt dersom vi ikke får et enstemmig vedtak i denne saken.Odd Jarle Svanem

Pluss

Rådmannen legger fram et behov på 1 165 500 kroner for å gjennomføre akutte tiltak ved Hemne helsesenter. Dette gjelder tetting av taket i peisestua, ny heis og ledelys for brannsikkerhet.