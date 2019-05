Som små unger i en godteributikk

Pluss

Jan Grønningen fra Høyre er leder av kontrollkomiteen på fylket. Da er det oppsiktsvekkende at hans vurderinger og prioriteringer er å bruke fondsmidler til alle de lovnader Høyre kommer med som opposisjonsparti. At han i den posisjonen ikke evner å se sammenhengen mellom frie inntekter, bundne fond og garantier. Han har selv vært med på å vedta handlingsregler og målsettinger i økonomireglementet, og da burde kjenne godt til våre forpliktelser om å ha reserver i fond for å sikre drift av skoler, veier, tannhelse, bibliotek, busser, ferjer og alt det vi har ansvar for, da renten er økende, klimaet gir uforutsette hendelser og regjeringens politikk gir nullvekst i de frie inntektene i 2019. Og hva de kommer med i neste omgang kan man bare engste seg for.

Når fylkestinget behandlet saken om årsrapporten 2018 kom det fram at mindreforbruket var på 76,6 mill kroner. Av dette beløpet anbefalte rådmannen å bruke 30 mill til følgekostnader da store deler av statens vegvesens ansatte nå fra 1.1.20 blir ansatt i fylkeskommunen. Dette for å være sikker på at vi har ressurser nok til IKT utstyret som det da må investeres i. At regjeringen med Høyre i spissen ikke følger opp sine vedtak med nødvendige ressurser er ei stor utfordring for fylkene og vi må derfor håpe på at disse 30 mill blir tilbakeført fylket i ettertid. Resterende 46,6 mill foreslo rådmannen å sette på fond. Høyre, Frp og Pensjonistpartiet ville av dette bruke 60 mill til veger. Senterpartiet var tydelige på at det skulle vi gjerne støttet, men vi må være ansvarlige og vente til juni-møtet da revidert budsjett skal behandles.

Det er ingenting jeg som leder for hovedutvalg veg og som senterpartist vil mer enn å bruke penger på fylkesvegnettet. Når juni-møtet kommer, vil posisjonen i fylket legge fram sitt forslag til disponering i forbindelse med revidert budsjett, og som Høyre og Jan Grønningen vet, har partiene stort fokus på å løfte fylkesvegnettet til en bedre standard enn i dag, også de i Orkdal.