21 norske soldater ble drept

Pluss

I går, 8. mai, var frigjørings - og veterandagen. Mens denne dagen fram til relativt nylig i all hovedsak var viet de som kjempet for Norges frigjøring under 2. verdenskrig, har dagen de siste årene også inkludert alle de norske soldatene som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter krigen. Og dem er det mange av. Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner.