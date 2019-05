– Er det norske demokratiet så sterkt at det kan unngå å bli smittet av denne onde trenden?

Pluss

På frigjøringsdagen, onsdag 8. mai, ble Odd Nilsen hedret for sin innsats under andre verdenskrig. Den 25 år gamle Nilsen, løytnant i Kompani Linge, ble drept i forbindelse med sambotasjeaksjonene mot Thamshavnbanen og tyskernes kiseksport til hjemlandet, i 1943.

– Når det gjelder Norges frihet og selvstendiget er det tre hendelser som skiller seg ut: Det er 17. mai med grunnloven, 7. juni med unionsoppløsningen og dagen i dag, 8. mai som frigjøringsdagen etter fem år med tysk okkupasjon i 1945, sa ordfører i Orkdal, Oddbjørn Bang, i sin tale.

Sabotasjeaksjonen

Ved togskinnene på Klingligen ble sabotørenes innsats hedret med taler, trompetfanfare og kransenedleggelse. Heimevernet var også til stede for å gi sin hyllest.

– Den 19. november 1943 skulle gruppen sprenge banen her ved Klinglien slik at togsettet ble sendt utfor stupet og dermed skulle bli totalt ødelagt. Det var Odd Nilsen som skulle gjennomføre selve sprengningen. Noe gikk dessverre svært galt, og sprengladningen gikk av ved et uhell. Nilsen ble drept momentant idet han var i ferd med å montere sprengladningen på skninegangen, fortalte Bang.

Nilsen ble født i Moss i 1918, men vokste opp på Steinkjer. Han deltok som soldat under den tyske beleiringen av Hegra festning i maidagene i 1940. Derfra rømte han til England og ble med i Kompani Linge, ledet av Martin Linge.

– Han var kjent som en svært god skarpskytter, og det var med denne bakgrunn han deltok i aksjonen mot Thamshavnbanen.

Etter sin død ble Nilsen tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for sin krigsinnsats.

– Nilsen og mange nordmenn deltok i krigen for at Norge igjen skulle bli et fritt selvstendig land. Men de kjempet også mot totalitære ideologier som fascismen og nazismen. Dette er ideologier som sier at noen mennesker og folkeslag er mer verdt enn andre, sa Bang.

– Demokratiet er under angrep

Før arrangementet i regi Orkdal KrF flyttet seg til Orkdal rådhus, oppfordret ordføreren til ettertanke.

– I dag ser vi igjen uforutsigbare ledere som styrer. Vi ser nasjoner som igjen bryter folkeretten og okkuperer andre lands områder. 8. mai er en påminner om at vi ikke skal ta friheten vår som en selvfølge og at vi må stå opp mot et tankegods som sier at noen har større verdi enn andre.

Med det flyttet følget seg til rådhuset, hvor tidligere statsråd, regjeringsmedlem og direktør for Oslosenteret, Einar Steensnæs, holdt foredrag om menneskerettigheter, frihet og rettsstat; tre forutsetninger for et vellykket demokrati.

– Demokratiet er faktisk under angrep, sa foredragsholderen om sin egen dramatiske tittel, sa Steensnæs.

Norge har, sammen med våre skandinaviske naboer, vært regnet som ett av de mest demokratiske og beste landene å bo i.

– Motsatsen til et demokrati, er énmannsvelder eller fåmannsvelder, kjent som autokratier. Som en hybrid av demokratier og autokratier ser vi at det har begynt å utvikle seg det vi kaller anokratier.

Farlig trend

Steensnæs viste på kartet hvordan det i Vest-Europa er flest demokratier, mens statene lenger østover i større og større grad styres som anokratier eller autokratier, med noen få unntak. Den tidligere statsråden advarer mot trenden.

– I dag er det flere demokratier enn noen gang før, og det er en nedgang i antall autokratier, men anokratiene øker i antall. De fullstendige demokratiene har en dipp, som for eksempel USA, som ikke er et fullstendig demokrati lenger.

– Dette har gått under radaren til de politikerne som skulle slått alarm. I de siste årene har vi sett at flere sterke demokratier har blitt svekket; sa Steensnæs, og viste blant annet til en urovekkende tendens i USA, Polen, Litauen, Ungarn og Slovakia. Så hva er oppskriften på et diktatur?

At staten styrer og eier media

Begrenset pressefrihet, og sensur

Ytringsfriheten er innskrenket

Restriksjoner i folks rett til å samles, møtes og diskutere

Kontroll over de uavhengige domstolene som bestemmer hva som er rett og galt

Partier forbys, politikk hindres

Nye valglover som favorisere den som sitter ved makta

Steensnæs viste deretter et bilde av maktens øverste ledere i Kina, USA, Saudi-Arabia, Russland, Venezuela, Iran og Myanmar som varmet seg rundt et mål. På bålet ble menneskets frihet (freedom) brent.

– Demokratiet er faktisk under angrep, riktig nok ikke i Norge, men er vårt demokrati så sterkt at det kan unngå å bli smittet av denne onde trenden?

Motstandsfolk

På en plansje viste Steensnæs at Norge er verdens mest demokratiske land, med Island på 2. plass og Sverige på 3. plass.

– Samtidig er det folk i dag, i andre steder i verden, som kjemper med sine primitive våpen på samme måte som våre motstandsfolk gjorde i krigsårene fra 1940 til 1945. Vi må huske på det internasjonale perspektivet. Vi må bidra til at andre også kan oppleve den samme friheten som vi opplever i dag, sa Steensnæs avslutningsvis.